أحمد الفيشاوي يعلن تعاونه الثالث مع المخرج أحمد يسري بفيلم «عادل مش عادل»

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تعاونه الثالث مع المخرج أحمد يسري، من خلال فيلم «عادل مش عادل».

ونشر الفيشاوي، صور تجمعه بالمخرج أحمد يسري من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها قائلا: «في التصوير مع أحمد يسري صديق العمر.. أخويا الحبيب عملنا فيلم 45 يوم (2007)، وريتسا (2021) والنهاردة بنعمل الفيلم الكوميدي عادل مش عادل (2023)».

الفيشاوي يروج لفيلم «عادل مش عادل»

وروج أحمد فاروق الفيشاوي، مؤخرا لفيلم «عادل مش عادل» بنشر لقطات من الفيلم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «لقطات غير ملونه من تصوير فيلم (عادل مش عادل) قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال إخراج أحمد يسري».