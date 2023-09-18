أحمد الفيشاوي يكشف كواليس فيلمه الجديد «عادل مش عادل» (صور)

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن صور من كواليس فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، الذي يجري تصويره حاليا.

ونشر أحمد فاروق الفيشاوي، مجموعة صور من كواليس الفيلم، وعلق عليها: «لقطات غير ملونة من تصوير فيلم عادل مش عادل، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري».

فيلم رهبة لـ أحمد فاروق الفيشاوي

وحقق الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرا نجاحا كبيرا بفيلم رهبة، الذي تصدر إيرادات شباك التذاكر.

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.