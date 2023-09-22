أحمد الفيشاوي ينشر صورا جديدة من فيلم «عادل مش عادل».. ظهر بـ«لوك مختلف»

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن صور جديدة من كواليس فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وظهر الفيشاوي بـ«لوك مختلف»، حسبما جاء في الصور التي علق عليها قائلاً: عادل الأمين في كواليس فيلم «عادل مش عادل»، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

أحمد الفيشاوي يروج لأحدث أفلامه

ويأتي نشر أحمد الفيشاوي لهذه الصور في إطار حملة الترويج لفيلمه التي بدأها بنشر صور من الفيلم التي علقه عليها بقوله: لقطات غير ملونة من تصوير فيلم "عادل مش عادل"، من إخراج أحمد يسري.

آخر أفلام أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أفلام أحمد الفيشاوي كان فيلم «رهبة» الذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وشاركه البطولة كل من محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.