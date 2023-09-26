شيري عادل تتعاقد على بطولة فيلم «عادل مش عادل» لأحمد الفيشاوي

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، إذ بدأ تصوير فيلمه الجديد «عادل مش عادل»، منذ أيام قليلة ماضية، وذلك تهميدا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بجميع دور العرض فى مصر الوطن العربي.

شيري عادل تتعاقد على فيلم عادل مش عادل

وعلمت «الوطن» أن الفنانة شيري عادل، تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم «عادل مش عادل»، بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، بينما تدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقي كوميدي.

ورد وريحان

وكان أحمد الفيشاوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «ورد وريحان»، الذي يشاركه في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

أولاد رزق 3

فيما يستعد أحمد الفيشاوي، خلال الفترة القادمة، لبدء تصوير الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق»، بجانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، ماجد الكداوني، محمد لطفي، واسر ياسين، والعمل من إخراج طارق العريان.