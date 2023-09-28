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بعد ظهورها حليقة الرأس.. أبرز المعلومات عن ابنة أحمد الفيشاوي

كتب:

أحمد حسين صوان
09:35 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
لينا الفيشاوي

لينا الفيشاوي

تصدرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، محركات البحث خلال اليومين الماضيين، بعد ظهورها الصادم وهي حليقة الرأس، سرعان ما لفتت أنظار الجمهور، لا سيما وأنّ هذا الظهور يأتي بعد فترة غياب طويلة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن لينا أحمد الفيشاوي، بعد ظهورها حليقة الرأس، في التقرير التالي:

- تبلغ من العمر 19 عامًا

- والدتها هند الحناوي.

- عاشت طفولتها ما بين مصر وبريطانيا.

- تلقت تعليمها بالمدارس الكندية بالقاهرة.

- تعلمت فنون التمثيل في إحدى المدارس في لندن.

- تقدمت والدتها بدعوى قضائية ضد والدها، بخصوص النفقة، وظلت القضية قائمة لسنواتٍ طويلة في المحاكم.

- تحدث عنها الفنان فاروق الفيشاوي، في آخر ظهور تليفزيوني له، قبل وفاته، حيث قال إنّ: «الوحيدة التي أتمنى أن تكون قريبة منّي في محنتي الصحية، هي لينا الفيشاوي.. هي أهم إنسانة في حياتي.. حبيبتي وحبيبة قلبي».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.