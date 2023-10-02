بعد أكثر من 20 يوما من العاصفة دانيال.. كارثة جديدة تضرب ليبيا

تعرضت ليبيا، مساء أمس الأحد، بعد أكثر من 20 يوما من العاصفة دانيال إلى كارثة بيئية جديدة، عندما انهارت 4 منازل في جنوب البلد بحسب بيان صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ، واستقبل مستشفى أوباري العام امرأة وابنها مصابيْن، نتيجة سقوط أحد تلك المنازل في المنطقة الواقعة جنوب أوباري، التي تعرّضت منذ، مساء الأحد، إلى أمطار.

انقطاع الكهرباء

المصائب لا تأتي فرادى، فقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن المياه اقتحمت عددا من محطات توزيع الكهرباء جهد «66/220 ك.ف»، وجاء ذلك عقب تحذير من نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة، جميع المواطنين في البلدية، خصوصا محلة المشروع، من الاقتراب من مجرى الوادي القريب، الذي تجمّعت فيه مياه الأمطار الغزيرة.

أمطار بدأت من السبت الماضي

تتعرّض المنطقة الجنوبية لموجة أمطار منذ السبت الماضي، يتوقع استمرارها، الاثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي أشار إلى تعرض مناطق «غات وما جاورها، والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها، وبراك ومرزق والقطرون».

العاصفة دانيال تضرب ليبيا

يشار إلى أن ليبيا تعرضت في 10 سبتمبر الماضي إلى العاصفة دانيال التي أدت إلى انهيار سدي في مدينة درنة شمال شرق ليبيا، وتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد بجانب إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام وسط استغاثات ليبية من مختلف دول العالم لتقديم المساعدة، خاصة أن فرق الإنقاذ في البلاد غير مدرَّبة على انتشال الجثث في ظل حالات وفاة ومفقودين تجاوزت الـ 30 ألف شخص.