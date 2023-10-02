علي بدرخان يفتتح أولى ورش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

أقيمت اليوم ورشة إخراج سينمائي للمخرج الكبير علي بدرخان ضمن فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر لها أن تختتم فعالياتها في 5 أكتوبر المقبل.

المهرجان يستمر حتى 5 أكتوبر

ومن جانبهم، أشاد الشباب المشاركين بالورشة بما استفادوه من الخبرات الكبيرة للمخرج علي بدرخان.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء ورشة التصوير المقامة ضمن فعاليات الدورة 39، والتي يحاضر خلالها مدير التصوير سمير فرج.

المهرجان يحمل رقم 39

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت أمس، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت «لسه الأغاني ممكنة» وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو، فيديو وإضاءة محمد المأموني، وأشعار محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة وتشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.