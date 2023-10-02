ضبط 12 طن مواد غذائية فاسدة وتحرير 1666 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مجهودات مديرية التموين خلال حملاتها للتفتيش على الأسواق، حيث أسفرت الحملة عن 1666 محضرا لمخالفات مختلفة للأسواق والمخابز والمطاحن وغيرها، وضبط 12 طن مواد غذائية، وذلك خلال الشهر الماضي.

ونجحت الحملات التفتيشية نجحت في ضبط 12 طن دقيق وسكر وملح وسمسم، بالإضافة إلى ضبط 6120,5 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها ودواجن وأسماك ومنتجات الألبان وحلوى المولد وحبوب بقولية وطحينة وعسل جلوكوز، إلى جانب 414 علبة معلبات وعصائر وأيضا 12770 عبوة عطارة وبقالة.

استمرار الرقابة على المواد الغذائية لضمان سلامتها

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المنتجات غير الغذائية منتهية الصلاحية، من بينها 4,400 طن مبيدات، أسمدة وأعلاف، بالإضافة إلى 5500 لتر مواد بترولية وأيضا 669 وحدة سجائر متنوع بين علب سجائر وعبوات زيت شيشة الإلكترونية و6400 شمعة فلتر، إلى جانب 13587 عبوة بخور ومستحضرات تجميل.

توفير السلع الغذائية للتسهيل على الجمهور

من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أنه تم المرور على فروع الجملة للتأكد من صرف السلع التموينية للتجار، والوقوف على مدى توافر تلك السلع، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على تفعيل ومتابعة التعليمات الواردة للإدارة من المديرية ومتابعة صرف السلع للجمهور ونقاط الخبز أولا بأول والتسهيل على الجمهور، بالإضافة إلى متابعة توافر أسطوانات الغاز بمستودعات الغاز والوقود.