وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة أفريقيا للرماية في العاصمة الإدارية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، حفل افتتاح بطولة أفريقيا للرماية للبندقية والمسدس، إذ تستضيف مصر البطولة في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، على ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة، بمشاركة 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية وهي: «الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف».

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم فيديو قصير عن أبرز إنجازات الاتحاد المصري للرماية خلال الفترة الماضية، أعقبه فيديو آخر لمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وميادين الرماية، ثم فيديو للمنتخبات المشاركة في البطولة.

دعم الرئيس السيسي للاتحاد المصري للرماية

أشاد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرعى هذه البطولة، مشيرًا إلى دعم الرئيس السيسي للرياضة والاتحاد المصري للرماية.

وأكد لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، سعادته بالتواجد في مصر مرة أخرى، بعدما أثبتت مصر قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى.

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكلمات بالحفل، مؤكدًا الدور الكبير الذي يلعبه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، في تطوير الرماية المصرية والبطولات الكبرى التي نظمها الاتحاد.

وزارة الشباب و الرياضة

حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ومحمد برى محمود وزير الشباب والرياضة الصومالي، واللواء محمود مرزوق رئيس مجلس إدارة فنادق توليب، واللواء محمد مصطفي شرف الدين، رئيس مجلس إدارة نادى رماية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية ونائبه الدكتور هيثم الملاح، وعدد كبير من رؤساء الأندية.