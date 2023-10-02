مسيرات حاشدة بالمنيا احتفالا بانتصارات أكتوبر وتأييد الرئيس السيسي

شهدت محافظة المنيا، خروج مسيرات حاشدة احتفالًا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة المصرية.

احتفالات في المنيا بانتصارات أكتوبر

وأعرب أهالي محافظة المنيا خلال الاحتفالات الحاشدة التي انطلقت من ميدان 30 يونيو بوسط مدينة المنيا، عن مساندتهم لجهود الدولة المصرية وحالة الأمن والاستقرار، وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية كاملة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

إشادة بالمشروعات القومية الضخمة

ورفع المشاركون في المسيرات، لافتات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وصورا له، وجابوا بها عددا من الشوارع الرئيسية، ومنها الحسيني وابن خصيب وعدلي يكن والجمهورية، مشيدين بإنجاز الكثير من المشروعات القومية الضخمة التي تمت على أرض الواقع في عهد الرئيس السيسي، ومنها مبادرة حياة كريمة التي طورت معظم قرى الريف في محافظة المنيا، واستفاد منها الملايين في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد التي كانت تعاني التهميش خلال فترات سابقة قبل اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة.