محافظ المنيا: نسعى إلى تحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، غير مسبوقة وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه تم تصعيد 18 مشروعًا بواقع 3 مشروعات عن كل فئة، لافتًا إلى أن مشروعات المبادرة لن تكون حبيسة الأدراج، وأنّ شباب المحافظة يمتلكون قدرات إبداعية هائلة وطموحات كبيرة يسعون إلى تحقيقها.

تعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي

وقدم الفائزون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الشكر لمحافظ المنيا لدعمه المستمر من أجل نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مثمنين جهود الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل.

جاء ذلك، عقب مشاركة محافظ المنيا أمس، في فاعليات المؤتمر الإقليمي، الذي عُقد بمحافظة الفيوم لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، على مستوى محافظات إقليم شمال الصعيد، وتكريم أصحاب المشروعات الـ18 الفائزة من المنيا والمؤهلة للمستوى الوطني من المبادرة.

المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

جدير بالذكر، أن المشروعات الفائزة بمحافظة المنيا تمثلت في الآتي:

- الزراعة المناخية الذكية.

- منظومة تجفيف لب البنجر باستخدام الطاقة الشمسية.

- التحول إلى الطاقة الخضراء في الصناعات كثيفة الطاقة.

- الغابات الشجرية المنتجة لزراعة أشجار الجوجوبا.

- القرية الخضراء.

- تشغيل المركبات باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة.

- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة وترشيد الموارد المائية واستهلاك الطاقة للمنشآت.

- مصنع إنتاج دقيق البطاطا.

- بايوبيكيا.

- الملابس والموضة المستدامة.

- مبادرة نظام التضامن التشاركي.

- كفاءة استخدام المياه في نظام الأكوابونيك.

- دايرة بأيدينا.

- زراعة المشروم بقش الأرز.

- قريتنا أحلى بينا.