10 سنوات من الإنجاز.. إعادة الحياة للسياحة في المنيا بتطوير دير جبل الطير

ساهم مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، ومنها نقطة دير جبل الطير في مركز سمالوط بالمنيا، في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية، في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، لإثراء المنتج السياحي المصري.

العائلة المقدسة مكثت 3 أيام في جبل الطير

ومسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، يضم كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية التي تم ترميمها وتطويرها، حيث تعد واحدة من أهم نقاط مسار العائلة المقدسة والتي مكثت بها العائلة المقدسة لمدة ثلاثة أيام فى إحدى المغارات.

وتضم منطقة دير جبل الطير في سمالوط فندق العائلة المقدسة الذى يوفر أماكن للاستراحة والمبيت للسائحين على أعلى مستوي، بما يعود بالنفع على سكان محافظة المنيا ويساهم في توفير فرص عمل والاستفادة من الآثر التاريخي سياحياً.

ورحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

استقبال الوفود السياحية من كل دول العالم

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لـ«الوطن»، إن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير يعد من المشروعات القومية المهمة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح محافظ المنيا أن أعمال تطوير المسار، تضمنت تطوير المدخل الرئيسي لمنطقة كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير، أعمال رصف بمدخل الدير، تطوير الطريق السياحي، تركيب لوحات ارشادية، تمهيد الطرق المؤدية للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير والإنارة.

ومشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، يتكون من 25 نقطة في 8 محافظات هي (شمال سيناء – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – القاهرة – المنيا – أسيوط)، وتضم محافظة المنيا دير العذراء بجبل الطير بسمالوط وهو أحد محطات رحلة العائلة المقدسة حيث مكثت في المغارة لمدة ثلاثة أيام ووصلت إليها عبر النيل.