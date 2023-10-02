محلل سياسي تونسي: الرئيس السيسي نفذ مشروعات فرعونية عملاقة جعلت مصر محط أنظار العالم

أكد لطفي العماري المحلل السياسي التونسي أن الأمر سينتهي لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأن الفترة الحالية سوف تنتهي في أبريل المقبل، وبالتالي يلزم عليه أن يسير لعهدة ثانية بـ6 سنوات دون مفاجآت تذكر، نظرا للاطلاع على قائمة الأسماء التي تعتزم الترشح، لم تجد منافس جدي.

الشعب المصري يسير في الشوارع يحكي على الانجازات التي حققها الرئيس السيسي

وتابع خلال لقائه ببرنامج على القناة التونيسة، أن الشعب المصري يسير في الشوارع يحكي على الانجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، لتحقّيقه مشاريع فرعونية عملاقة، جعلت مصر محطّ أنظار العالم، من بينها مدينة إدارية جديدة بالكامل خارج القاهرة، والمتحف المصري الجديد، وهو وصفي له بالتحفة المعمارية، وضع مصر في المُقدمة.

أنشأ شبكة طرقات وأنفاق وجسور وكباري

وأوضح أن من بين إنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنشأ شبكة طرقات، وأنفاق وجسور وكباري، من ثم مشاريع عملاقة وسط الأزمة المالية التي تمر بها مصر، ووموخرًا مصر تقر تفويت في عدد من المؤسسات الوطنية لتحصيل نحو 1.9 مليار مليون دولار، وأن الرئيس السيسي هو من أنقذ مصر من حكم الإخوان، وعلى المستوى الدبلوماسي أعاد مصر لدورها الإقليمي المعهود، وشبك مجموعة من العلاقات نتج عنها من العديد من الدول الخليجية وغير الخليجية لمساعدة مصر، إلى جانب ملف الاستثمارات بمصر الذي حقق نتائج عالية لصالح الدولة المصرية.