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مسيرة بالدراجات تجوب ميدان الجلاء دعما لترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

كتب:

محمد عبد العزيز
07:48 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

شهد ميدان الجلاء بمحافظة الجيزة، مسيرة كبيرة بالدراجات لعدد من المواطنين يحملون لافتات تعبر عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتبوا عليها: «السيسي حبيب المصريين.. السيسي رئيس مصر».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد ميادين عدة في مختلف محافظات مصر، احتفالات بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يطالبون فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال كبير من المواطنين لدعم ترشح الرئيس السيسي 

وكان ميدان الجلاء، شهد خلال الساعات الماضية، تزايدا كبيرا وإقبالا من المواطنين، الذي يرغبون في المشاركة بهذه الاحتفالات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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