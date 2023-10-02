طلاب جامعة حلوان يحتشدون لدعم الرئيس السيسي: «تحمل الأمانة في وقت عصيب»

انطلقت اليوم، مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان، متوجهة إلى متحف الحضارة بالفسطاط، للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر.

ورفع المشاركون في المسيرة، أعلام مصر وسط أنغام الأغاني الوطنية، وأيضًا التعبير عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة حلوان وطلاب أسرة «من أجل مصر»، وطلاب الاتحاد، عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص في وقت عصيب مليء بالتحديات، واستطاع خلاله أن يحافظ على مصر، ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

النهضة الحقيقية تتحقق بتضافر الأمن والأمان والاستقرار

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، حمل المشاركون مجموعة من اللافتات تحمل عبارات دعم الدولة المصرية وجيشها ورئيسها.

ومن جهته، قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري كافة، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، الذي سطر أعظم ملامح التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة الأبيَّة، خاصة في ظل احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر.

وقال إن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة في مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات، التي تعتبر طفرة كبيرة وإنجاز كبير في وقت قصير، موضحًا أن أي تنمية ونهضة حقيقة لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، مشيدا بدور الرئيس السيسي في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبها.

الرئيس السيسي بذل جهود كبيرة لتجاوز الأزمات

وأكد رئيس جامعة حلوان، أنه بالرغم من التحديات العالمية التى واجهت البلاد، إلا أن الرئيس السيسي بذل جهود كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات.

ودعا رئيس جامعة حلوان، أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر، والوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، كما أشار إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.