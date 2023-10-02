«تعليم» الجيزة تنظم مسيرات حاشدة بميادين المحافظة لتأييد الرئيس السيسي

انطلقت اليوم الاثنين مسيرات حاشدة بمحافظة الجيزة، تتبع إدارات التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بمدارس الجيزة، لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

أعلام مصر ولافتات دعم السيسي

ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، ووصلت إلى ميدان الجلاء بالدقي؛ أعلام مصر وسط الأغاني الوطنية، التي تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت، وهتافات «تحيا مصر، ويحيا السيسي».

وطالب المشاركون في المسيرة الضخمة التي جابت ميادين الجيزة المختلفة الرئيس السيسي بالترشح، رافعين شعارات «هنكمل معاك المشوار، وتحيا مصر، والسيسي باني مصر الحديثة، والسيسي رئيسي».

وانطلقت مسيرة خاصة بمجالس الأمناء من مبني مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى وصلت إلى ميدان الجلاء بالدقي رافعين لافتات تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

رسالة العاملين بالتعليم للرئيس السيسي

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد بأن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتماما بالغا من فخامة الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين علي المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

وتأتي المسيرة دعما للرئيس السيسي، وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار، الذي كان على قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها، رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات، إلا أنه حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.