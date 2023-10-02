أبناء كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي في ميدان النصر: «مش هننتخب غيرك»

بصوت واحد هز شوارع مدينة كفر الشيخ، هتف الآلاف من أبناء المحافظة «مش هننتخب غيرك، أنزل وأترشح ياريس»، للتأكيد على تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توافد كبير على ميدان النصر

وشهد ميدان النصر في مدينة كفر الشيخ، مسيرات ضخمة من أهالي قرى ومراكز المحافظة، لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة، في مشهد يعكس حب والتفاف المواطنين حول الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات في ديسمبر المقبل.

انتظار وشغف لكلمة الرئيس

ويتابع الآلاف من المتواجدين في ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، كلمة الرئيس السيسي، في مؤتمر «حكاية وطن» والمنعقد الآن، حيث يشهد الميدان حالة من الزحام الشديد في حب الرئيس.