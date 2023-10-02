أبناء وأحزاب كفر الشيخ يؤيدون الرئيس السيسي: «أترشح يا ريس احنا معاك»

ؤتوافد أعداد خفيرة على ميدان النصر لتأييد الرئيس السيسي

وتوافد الآلاف من أبناء القرى والمراكز على مستوى محافظة كفر الشيخ، إلى ميدان النصر على مدار الساعة، في رسالة واضحة للرئيس السيسي، بضرورة الترشح واستكمال المشروعات القومية، والحفاظ على الأمن والأمان في كافة ربوع مصر.

حفل غنائي في حب مصر ونصر أكتوبر

ويشهد ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، إحياء حفل غنائي باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر المجيد، وإعلان أبناء المحافظة، تأييد ترشيح الرئيس السيسي لقيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة.