إقبال على مكاتب الشهر العقاري بالفيوم لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لتحرير توكيلات لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بحسب ما أعلنوا خلال انتظارهم أمام مقار مكاتب التوثيق، حاملين صور الرئيس السيسي بين أيديهم وعلى صدورهم، حيث اصطفوا أمام المكاتب قبل موعد فتحها رسميًا.

وحرصت لجان حزبي مستقبل وطن، وحماة الوطن على التواجد أمام مختلف مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي، فضلًا عن تنظيم المواطنين لمواجهة التكدس والزحام.

حياة كريمة غيرت حياتنا

ويقول هاني محمد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه يجب ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الجديدة، بعدما غيّر شكل الحياة في مختلف المحافظات بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي لا يخفى عن أحد ما فعلته من تطوير في قرى الريف المصري، لذلك حضر اليوم لتحرير توكيل لتأييد ترشيحه لفترة رئاسية مقبلة.

الرئيس السيسي أعطى للمرأة حقوقها

وتطالب رغدة محمود إحدى سيدات محافظة الفيوم، الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية مُقبلة لاستكمال الانجازات ورؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، موضحةً أنّ المرأة حصلت في عهد الرئيس السيسي على كل حقوقها وامتيازات لم تكن موجودة من قبل، فأصبح لهن تواجدا كبيرًا في مجلسي النواب والشيوخ، وفي كل مهنة حتى القضاء، لذلك فإنّ سيدات مصر مع الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا.

أول رئيس يهتم بذوي الإعاقة

من ناحيته، أوضح رمضان حمدي، أحد ذوي الإعاقة، أنّه حرر توكيلًا لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، قائلًا «ذوي الإعاقات كلهم معاك وفي ضهرك يا ريس لإنك كنت أب ليهم قبل ما تكون رئيس وحصلوا في عهدك على حقوق كانوا يحلموا بها طوال سنوات، بدايةً من القانون 10، ومرورًا بإلغاء الجمارك عن سيارات المعاقين، وكارت الخدمات المتكاملة، وانتهاءً بالاحتفال بعام ذوي الهمم، وغيرها من المكتسبات التي سننتخبك مرارًا وتكرارًا لاستكمالها».