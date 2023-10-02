توافد قبائل مطروح على الشهر العقاري لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

توافد الآلاف من أبناء محافظة مطروح في جميع المدن الثماني على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، للمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من خلال إجراء توكيلات وتوثيقها، وذلك في ظل تأييد شعبي كبير لأبناء قبائل أولاد علي والقطعان والسننة والسمالوس والجميعات.

إقبال على مكاتب الشهر العقاري في مدن مطروح

وأكد النائب المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، في تصريح لـ«الوطن»، وجود إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري في مدن الحمام والعلمين والضبعه ومرسى مطروح والنجيله وسيدي براني والسلوم وسيوة، من جميع التركيبات القبلية والعائلات في محافظه مطروح، للوقوف خلف الرئيس في الانتخابات الرئاسيه وإجراء توكيلات له ومطالبته بالنزول للانتخابات، مشيرا إلى تنظيم المواطنين، خاصة كبار السن والسيدات وجلوسهم في الشوادر في محيط مكاتب الشهر العقاري، لتنظيم عمليه الدخول والخروج في سهولة من خلال أعضاء أمانات المراكز بالحزب.

تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي كبيرة في جميع المجالات على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظة مطروح، وتتمثل في مشروعات قومية عملاقة، منها إنشاء مدينة العلمين الجديدة، والمشروع القومي لمحطة الضبعة النووية، وإنشاء شبكات طرق تربط ما بين مطروح والإسكندرية ومطروح والقاهرة ومطروح سيوة.