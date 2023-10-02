الرئيس السيسي: يقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط، بل تعلو فوق تحدياتها لتصنع للمجد أهراما وللحضارة تاريخا، وأنني حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها، لم أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية».

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز: «لم أكن أملك سوى إيماني بالله وبمصر، وانحيازي لإرادتكم، والعمل بتجرد وإخلاص، حاملا معي شرف العسكرية المصرية، ويكفني وساما على صدري».

وتابع: «واجهت معكم وبكل التحديات والأزمات وعبرنا معا جسور الأمل».