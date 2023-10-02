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الرئيس السيسي يشكر الفنان أحمد فؤاد سليم: «كلامك جميل في كل المواقف»

كتب:

محمد عزالدين
08:41 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمواطنين المحتشدين في ميادين المصرية المطالبة بترشحه لفترة رئاسية جديدة، ووجه الشكر للفنان أحمد فؤاد سليم مقدم الفعاليات، متابعا: «أشكرك على المساهمة وكلامك الجميل في كل المواقف، وكل المشاهد اللي اتعملت مش بس النهاردة ولكن قبل كده، أنا اللي بشكرك باسمي واسم كل المصريين ربنا يكرمك».

جاء ذلك في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»،

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