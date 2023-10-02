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السيسي: حققنا معا ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس واستعدنا مصرنا العزيزة

كتب:

يارا أشرف
08:45 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمر «حكاية وطن» الذي عُقد على مدار 3 أيام، قائلا: «لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة تلك التي قضيناه معا على مدار الأيام الماضية، ونحن نسرد حكاية وطن، الوطن الذي نعمل من أجله جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات، وحققنا له بفضل الله الإنجازات».

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «لقد حققنا معا نحن المصريين ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط واستردينا مصرنا العزيزة من جماعة الظلام والغدر، ثم تجاوزنا التحدي لكي نعيد بناء دولتنا العظيمة».

وتابع: «واجهنا إرهابا غاشما أراد النيل من عزائمنا وارتوت أرضنا الطيبة بدماء الشهداء من خيرة أبناء مصر».

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