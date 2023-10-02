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السيسي يطالب بتعزيز أموال دعم الأيتام.. ومعيط: ضاعفنا المبلغ ليصل لـ3.5 مليار جنيه

كتب:

نرمين عفيفي
05:07 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

 طالب الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وزير المالية، بتعزيز الأموال المخصصة لرعاية الأيتام، ليرد وزير المالية عليه قائلا «المبلغ ارتفع من مليار و750 ألف جنيه لـ3.5 مليار جنيه، ومحدش بيجيب حاجة من جيبه، ده جيب مصر».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «أنا عارف الظروف وعارف ظروف بلدنا، كان عندنا فكرة للأيتام نخلق ليهم مجتمع يجعل الطفل سوي، وعرضتها على الشيخ محمد بن زايد، وقالي هاعمله عندي في الإمارات، أنا مش بتكلم عن طفل محووج، لكن طفل بنديله رعاية، والمجتمع بيقوله إحنا معاك ومش فلوس بس».

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