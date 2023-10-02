أهالي كفر الشيخ يحتفلون بإعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات (صور)

أطلق أهالي محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، الألعاب النارية احتفالاً بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.

الأهالي يتجمعون في ميدان النصر

وتجمع الأهالي في ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، حيث استمعوا إلى كلمة الرئيس السيسي، حاملين صوره بجانب أعلام مصر، كما أطلقت بعض السيدات الزغاريد.

تأمين احتفالات المواطنين بذكرى نصر أكتوبر

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من تواجدها في محيط الاحتفالات بميدان النصر لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويحيي الحفل المطرب محمد نور والمطربة مروة ناجي، حيث يقدمان خلال الحفل عددًا من الأغنيات الوطنية، وذلك بجانب أشهر أعمالهما الغنائية.