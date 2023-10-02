الآلاف من أهالي كفر الشيخ يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر في ميدان النصر

شهدت ساحة ميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، زحامًا وتكدسًا من المواطنين الذين توافدوا من شتى مراكز ومدن وقرى المحافظة للمشاركة في احتفالات مصر بمرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ولدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مسيرات بشوارع مدينة كفر الشيخ لدعم الرئيس

نظمت عدد من القوى السياسية والحزبية مسيرات تتجه إلى ساحة ميدان النصر حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، مطالبين باستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الرئيس منذ عام 2014، وطالبوه بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

تأمين احتفالات المواطنين بذكرى نصر أكتوبر

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من تواجدها في محيط الاحتفالات بميدان النصر لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ومن المُقرر أنّ يحيي الحفل المطرب محمد نور والمطربة مروة ناجي، حيث يقدمان خلال الحفل عددًا من الأغنيات الوطنية، وذلك بجانب أشهر أعمالهما الغنائية.