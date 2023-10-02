«مستقبل وطن» يحتفل بذكرى 6 أكتوبر بحفل غنائي لمحمد نور ومروة ناجي في كفر الشيخ

يستعد المطرب محمد نور والمطربة مروة ناجي، لإحياء حفل غنائي في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ضمن احتفال مصر بمرور 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

موعد الحفل

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراً بميدان النصر، وسط مدينة كفر الشيخ، بمشاركة عدد كبير من أهالي المحافظة وبعض القوى السياسية والحزبية.

ومن المُقرر أنّ يقدم المطرب محمد نور والمطربة مروة ناجي خلال الحفل عددا من الأغنيات الوطنية، وذلك بجانب أشهر أعمالهما الغنائية الخاصة القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور

وفي سياق متصل، خّصص حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ أتوبيسات لنقل جموع الجماهير من المراكز والمدن والقرى إلى مدينة كفر الشيخ لحضور الاحتفالية الكبري.