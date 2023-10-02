«حماة الوطن» يشكر السيسي على استجابته لدعوات الملايين بترشيح نفسه لولاية جديدة

وجه مصطفى جعفر سالمان، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لنداء الشعب المصري، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، موضحا أن حزب حماة الوطن، هو أول حزب مصري يعلن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجاء رد الرئيس بإعلانه الترشح رسميا اليوم.

وأكد أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، في محافظة الجيزة، أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ10 سنوات غير مسبوقة، مشيرا خلال تنظيم مسيرة حاشدة بالجيزة لدعم تأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات ولمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والبناء.

وقال «سالمان» في بيان له، إن الرئيس السيسي تولى قيادة البلاد في عام 2014، حيث كانت البلاد في حالة سيئة جدا لولا ثورة 30 يونيو، التي أنقذتها من النفق المظلم والمصير المجهول.

وأشار «سالمان» إلى أنه في عام 2014 بدأت مرحلة البناء والتعمير بقيادة الرئيس السيسي، حيث المشروعات القومية الضخمة، كشبكة الطرق ذات المواصفات العالمية، والمدن الجديدة التي تستوعب الزيادة في السكان، وغيرها من المشروعات التي حققت طفرة حقيقية غير مسبوقة.

الرئيس نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الاستقرار

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات وغير مستقرة، وكذلك القضاء علي الإرهاب.

وتابع مصطفى جعفر، بأن إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ليس اختيارا شخصيا من الرئيس، ولكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري الذين يلمسون مدي ما تحقق من إنجازات على كل بقعه في أرض مصر بفضل الله ثم جهود الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالشعب المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

جاءت تصريحات مصطفى جعفر سالمان، خلال التنظيم لمؤتمر حاشد لحزب حماة الوطن، في محافظة الجيزة، بميدان الجلاء في الدقي، اليوم الاثنين، بحضور أمين عام المحافظة، النائب نافع عبد الهادي، والأمناء المساعدين للمحافظة، والأمناء الفرعيين للمراكز والمدن والأحياء ومساعديهم.