الألعاب النارية تضيء سماء المنصورة بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة جديدة

عمت فرحة كبيرة وسعادة غامرة بين المواطن في المنصورة بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وعبر المواطنون عن سعادتهم بإطلاق الألعاب النارية الملونة التي أضاءت سماء المنصورة، كما أطلقت السيدات الزغاريد فرحة بإعلان الرئيس السيسي، مرددين تحيا مصر، إحنا معاك يا سيسي، كمل مسيرتك ياريس.

توافد الآلاف من المواطنين في مسيرة ضخمة تجوب شوارع المنصورة

وشارك آلاف المواطنين في مسيرة ضخمة تجوب شوارع المنصورة في محافظة الدقهلية رافعين الأعلام وصورة الرئيس السيسي وسط انتشار الأغاني الوطنية، مرددين هتافات بنحبك ياريس، انزل يا ريس، وحمل الأطفال مع ذويهم الأعلام كما تواجدت فرق الهلال الأحمر تحسبا لأي طارئ نتيجة الزحام والتكدس.

تأمينات مشددة في شوارع المنصورة

وشهد شارع قناة السويس أمام ميدان أم كلثوم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لإحياء حفل غنائي ضخم، وبدأت مراسم الحفل في مسيرة ضخمة كانت تجوب شوارع المنصورة وضواحيها بالسيارات معلقين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلم مصر وسط تشديدات أمنية مكثفة حيث دفعت مديرية أمن الدقهلية العديد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين محيط المكان حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.