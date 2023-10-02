«الحرية المصري» يثمن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة جديدة

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: قائد وطني، لم يخذل دعوة شعبه، وأخلص جهوده في سبيل رفعة ونصر هذا الوطن، أحبه ملايين المصريين واصطفوا حوله لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والبناء.

الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد مخترقا كافة الحواجز والعقبات دون خشية، بل ووضع يده على بؤر الفساد والبيروقراطية اللذين كانا لهما دور كبير في تكوين عراقيل منعت الوصول للاستفادة القصوى في كثير من الملفات، وضرب بيد من حديد حتى أصبحت تلك الملفات تسير في الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على المواطن.

وأضاف أن مؤتمر «حكاية وطن» كشف عن حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والحكومة المصرية، وتحمل وصبر شعبها، من أجل تحقيق كم الإنجازات التي أصبحت على مرأى ومسمع للقاصي والداني، وحجم التحديات والعراقيل التي وضعتها الحروب والصراعات وفيروس كورونا، إلى أن وصلت مصر لبر الأمان ونجحت في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد الهادي، أن المؤتمر استعرض الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات على مدار التسع سنوات الماضية بالأرقام والإحصائيات التي أبرزت العمل الدقيق للحكومة والنهج الاقتصادي الذي سارت عليه إلى أن تحققت إلى واقع ملموس، جعلت الدولة المصرية اليوم تنافس مصاف الدول على الخريطة الاقتصادية.