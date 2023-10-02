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دبلوماسي: سياسة مصر الخارجية في عهد السيسي تبحث عن الاستقرار الإقليمي

كتب:

مريم جاد
09:48 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق

محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة وزير الخارجية اليوم بمؤتمر «حكاية وطن»، كلمة عميقة، وكان الحديث بها عن جوانب السياسية الخارجية في ظل الجمهورية الجديدة، وشملت العديد من النقاط، فقد تحدث عن ترابط السياسة الخارجية وارتباطها بقواعد القانون الدولي.

السياسة الخارجية لمصر شريفة

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، أن الثقافة الأخلاقية التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات مصر الخارجية، سياسة شريفة لا تعتدي وتبحث عن الاشتراكات والثوابت وتبحث عن الاستقرار وتنحي الاضطرابات للدول المجاورة.

العلاقات مع دول الجوار تحرص على الاستقرار الإقليمي

وتابع بأنه لفت انتباهه الشمولية التي تناول بها سامح شكري جوانب العلاقات مع دول الجوار، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

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