مسيرات كبيرة في القليوبية احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

شهدت محافظة القليوبية، احتفالات كبيرة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وشوارع بنها، ومسيرات كبرى بالسيارات، وسط هتافات الفرحة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، كما انطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة.

مسيرة سيارات احتفالا بترشح الرئيس السيسي

وشهدت مدينة بنها، مسيرة كبرى بالسيارات و«الدي جي»، شارك فيها المواطنون والشباب وكافة الأعمار، وطافت شوارع بنها احتفالا بترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة، ورددوا الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر، وأطلقوا الألعاب النارية.

فرحة عارمة بترشح الرئيس السيسي للانتخابات 2024

وسادت حالة من الفرحة في مدن ومراكز محافظة القليوبية، حيث انطلقت مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية، واستكمال المسيرة لبناء الجمهورية الجديدة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسي على سيارات تحمل مكبرات الصوت، تذيع الأغاني الوطنية مؤكدين دعمهم للرئيس ووقوفهم ورائه لبناء مستقبل مصر، مشيرين إلى أنّ الاحتفالات والمسيرات، رسالة واضحة من المواطنين المصريين، يؤكدون خلالها أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات، ويؤكدون مساندتهم له لاستكمال الإنجازات.

وأحيا الفنانون محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدي ومجدي القاسم، احتفالية مليونية بانتصارات أكتوبر بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط احتفالات بإعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ أكد المشاركون دعم الرئيس لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.

وكانت قد انطلقت عصر اليوم، احتفالية أبناء القليوبية بميدان المؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة، حيث شهدت حفلا غنائيا ضخما نظمته القوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.