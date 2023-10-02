أشرف زكي يشكر الرئيس السيسي على إعلان ترشحه: يقدر دور الفن في المجتمع

عبر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بإعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، قائلا «بنقوله شكرا يا ريس إنك لبيت نداء جموع المصريين، لاستكمال مسيرة الأمن والبناء».

الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم كثيرا بالفن

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، عبر فضائية dmc، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم كثيرا بالفن، ورأينا عددا من الأعمال الفنية، خاصة مع ظهور الشركة المتحدة والدور الإيجابي لها، مثل مسلسل «الاختيار» وفيلم «الممر»، وذلك لتنمية الانتماء للوطن، ودراما المتحدة هدفها الانتماء، اوتقدر حجم التضحيات للجيش والشرطة لمصر، وتم تقديم عدد من الأفلام والأعمال الفنية الوطنية.

كثير من أحلام الفنانين تحققت في عهد الرئيس السيسي

وأشار إلى أن: «كثير من أحلام الفنانين تحققت في عهد الرئيس السيسي، وأهمها الإنتاج الفني الضخم، ومصر في عهد الرئيس السيسي شهدت جهود التنمية في جميع ربوع الدولة، وتتجه نحو المكانة التي تستحقها».