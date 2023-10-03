حالة الطقس اليوم.. جو معتدل واستمرار فرص سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس اليوم الثلاثاء، إذ من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، ويكون حارًا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هناك سحبا منخفضة ومتوسطة، تظهر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

استمرار فرص سقوط الأمطار

وأوضحت أن هناك استمرارًا لفرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، إذ من المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.