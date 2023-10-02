انخفاض جديد في درجات الحرارة.. و«الأرصاد»: طقس اليوم خريفي لطيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم على جميع الأنحاء، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط عملت على حدوث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، على جميع أنحاء الجمهورية.

طقس خريف

ولفتت الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي صادر عنها، إلى استمرار تقدم الغطاء السحابي الكثيف، بحيث أصبح يغطي مناطق متفرقة من القطاع الشرقي للبلاد، يصاحبه تساقط أمطار خفيفة، كما أضفى الغطاء السحابي أجواء خريفية لطيفة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة، معتدل على السواحل، حار على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم فى المدن والمحافظات، كما يلي.

القاهرة 30 - 24.

العاصمة الإدارية 31 - 24.

أكتوبر 31 - 23.

بنها 30 - 24.

دمنهور 29 - 24.

وادي النطرون 31 - 24.

كفر الشيخ 28 - 23.

المنصورة 29 - 23.

الزقازيق 31 - 24.

شبين الكوم 31 - 24.

طنطا 29 - 24.

دمياط 30- 25.

بورسعيد 30 - 25.

الإسماعيلية 32 - 23.

السويس 30 - 23.

العريش 31 - 24.

رفح 30 - 24.

رأس سدر 34 - 24.

نخل 31 - 18.

كاترين 29 - 16.

الطور 32 - 26.

طابا 30 - 25.

شرم الشيخ 34 - 27.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 29 - 22.

مطروح 28 - 20.

السلوم 27 - 19.

سيوة 31 - 20.

رأس غارب 27 - 25.

الغردقة 35 -26.

سفاجا 36 - 26.

مرسى علم 37 - 26.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 33 - 27.

أبو رماد 35 - 28.

رأس حدربة 37 - 29.

الفيوم 31 -25.

بني سويف 32 - 23.

المنيا 32 - 22.

أسيوط 33 - 23.

سوهاج 35 - 23.

قنا 38 - 25.

الأقصر 40 - 25.

أسوان 41 - 25.

الوادي الجديد 40 - 23.

أبوسمبل 41 - 25.