حالة الطقس الآن في مصر.. تساقط أمطار خفيفة والقاهرة تسجل 27 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن في مصر، مشيرة إلى أنه يسود غطاء سحابي كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا متفرقة على بعض المناطق

وخلال الساعات القليلة الماضية، رصدت آخر صور للأقمار الصناعية، استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أنّ درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

أما بالنسبة لحالة الطقس غدًا الثلاثاء 3-10-2023، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجة البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.