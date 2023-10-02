حالة الطقس الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي ممتد على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تستمر بشكل متقطع وذلك على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار في طقس الأيام المقبلة

وأشارت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إلى أماكن سقوط الأمطار في الأيام المقبلة، مؤكدة أن حالة الأمطار الخفيفة، مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، خاصة على السواحل الشرقية والغربية وشمال الدلتا ومدن القناة ومناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء، بسبب امتداد تأثير المنخفض الجوي الذي يعمل على تكون السحب الممطرة.

انخفاض درجات الحرارة

وأكد بيان هيئة الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال طقس الأيام المقبلة على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.