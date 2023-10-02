حالة الطقس غدا الثلاثاء 3-10-2023.. أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 3-10-2023، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات الليل يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 3-10-2023

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء 3-10-2023، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجة البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد غدا الثلاثاء 3-10-2023 نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.