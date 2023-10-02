محمد نور ومروة ناجي يحييان حفلا في كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات

أحيا المطربان محمد نو ومروة ناجي، حفلا غنائيا ضخما بمحافظة كفر الشيخ ضمن احتفالات مصر بمرور 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وكذلك بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

احتفالات المواطنين بالأغاني الوطنية

وقدم محمد نور ومروة ناجي، خلال الحفل مجموعة من أغانيهما، بجانب العديد من الأغاني الوطنية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

تواجد أمني مكثف لتأمين الحفل

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من تواجدها في محيط الحفل الذي أُقيم بميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، بجانب سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وأعرب العديد من أهالي محافظة كفر الشيخ عن بالغ سعادتهم بإقامة هذا الحفل المفتوح الذي يُقام لأول مرة بهذا الشكل على أرض المحافظة، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.