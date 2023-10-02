فرحة في شوارع الأقصر بقرار الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات المقبلة

سادت أجواء احتفالية بين آلاف المواطنين في الأقصر عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، ورفع الأهالي في ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري صور الرئيس السيسي وأعلام مصر.

وكان الأهالي توافدوا على ساحة ميدان ساحة أبو الحجاج الأقصري، منذ عصر اليوم للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وإعلان تأييدهم للرئيس السيسي مرشحًا لرئاسة الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها.

مسيرات دعم الرئيس السيسي بشوارع الأقصر

ونظمت النقابات العمالية وأهالي المراكز مسيرة جابت شوارع الأقصر حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه في استكمال مسيرة التطوير والبناء نحو الجمهورية الجديدة.

تأمين الاحتفالات بالأقصر

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من تواجدها لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وقرار الرئيس بالترشح في الانتخابات.

ويحيي الحفل كوكبة من نجوم الأقصر وهم المنشد أحمد حسن، والكوميديان حمدي الغبري الشهير بالحاج الضوي، الفنان الشعبي محمود جمعة، بجانب فقرات فنية أخرى.