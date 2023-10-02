الآلاف من أهالي الأقصر في مسيرات داعمة للرئيس السيسي

توافد الآلاف من قرى ومراكز محافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، على ميدان ساحة أبوالحجاج الأقصري للمشاركة في احتفالات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

مسيرات في شوارع الأقصر

ونظمت النقابات العمالية وأهالي المراكز مسيرة تجوب شوارع مدينة الأقصر حتى الوصول إلى ساحة أبوالحجاج الأقصري، حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، منادين باستكمال مسيرة البناء، وأخرى تنادي بدعمه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

تأمين الاحتفالات

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، من تواجدها في محيط الاحتفالات لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويحيي الحفل كوكبة من نجوم الأقصر وهم، المنشد أحمد حسن، والكوميديان حمدي الغبري الشهير بالحاج الضوي، الفنان الشعبي محمود جمعة، بجانب فقرات فنية أخرى.

فرصة تاريخية لإثبات الدعم للقيادة

وأكدت أمانة حزب مستقبل وطن الأقصر، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية لإثبات الدعم للقيادة السياسية، مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها.