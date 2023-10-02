«سي إن إن» تبرز إعلان الرئيس السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة

سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، حيث أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الرئيس السيسي أعلن رسمياً عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تلبية نداء المصريين

وقال السيسي، في كلمته بختام مؤتمر «حكاية وطن»: «كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم مرة أخرى»، مشيراً إلى أنه عقد العزم على الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وتابع بقوله: «أدعو المصريين إلى أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعاً واختلافاً، دون تجاوز أو تجريح».

سعادة بالغة بتنوع المرشحين

وأبرزت الشبكة الأمريكية تصريحات الرئيس السيسي في ختام مؤتمر «حكاية وطن»، والتي قال فيها: «سعادتي بالغة بتنوع المرشحين»، ودعا قائلاً: «إن كان يا رب فيه غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أولى بها، فيا رب وفقني ويسر لي».

الجدول الزمني للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، وتستمر حتى 3 من نفس الشهر، ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.

تضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة، في المؤتمر الصحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.