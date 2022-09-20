«البترول»: صناعة التكرير ستدار رقميا.. ونعمل على زيادة إنتاجية المصافي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن وضع وتنفيذ رؤية شاملة للتطوير والتحديث لمصافي تكرير البترول المصرية ساهم في رفع قدراتها الانتاجية، وزيادة كفاءة تشغيلها، خاصة أن أغلبها يعمل منذ عقود طويلة.

تلبية احتياجات السوق المحلي

ولفت «الملا»، إلى أهمية مواكبة الحداثة والتطور العالمي في هذه الصناعة وتوفير منتجات بترولية بمواصفات عالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج من فائض المنتجات لتوفير النقد الأجنبي، مضيفًا أن القطاع حريص على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي وإدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية في إدارة وتشغيل هذه المصافي، بما سيجعل صناعة التكرير المصرية تُدار رقميا بصورة كاملة فضلًا عن تطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من شركات تكرير البترول عبر الفيديو كونفرانس شملت شركات القاهرة للتكرير والسويس لتصنيع البترول والنصر للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2021 /2022 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

تخفيض تكلفة التكرير

وأضاف وزير البترول، أن عمليات التطوير الشامل انعكست إيجابا على رفع الأداء الاقتصادي لمصافي التكرير، وتخفيض تكلفة تكرير البرميل من الخام نتيجة ارتفاع كفاءة التشغيل للوحدات والحد من الفواقد والاستغلال الأمثل للموارد، وأن مشروعات الإحلال والتجديد المستمرة داخل الوحدات الإنتاجية مكنتها من العمل بالطاقة القصوى في توفير المنتجات البترولية.

وشدد على التزام قطاع البترول بمسؤوليته البيئية في مشروعاته من خلال برامج عمل لتحسين التوافق البيئي، بالتعاون مع وزارة البيئة، وتتضمن التزام القطاع بتنفيذ وحدات متطورة تكنولوجيًا لمعالجة الصرف الصناعي.

وأوضح أن مصفاة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد من أهم النماذج على نجاح عمليات التطوير التي تمثل أهمية بالغة لتلك المصفاة التي تغذي القاهرة الكبرى باحتياجاتها من المنتجات البترولية، وتدير الأنشطة البترولية في منطقة حيوية مثل المنطقة البترولية الجغرافية بمسطرد، مضيفًا أن هناك رؤية مستقبلية لتطوير قدرات الشركة والتوسع في تنفيذ مشروعات إنتاجية تزيد من القيمة المضافة من الموارد والأصول.

نقلة نوعية في مصافي التكرير بالسويس

واستطرد: مصافي تكرير البترول بالسويس شهدت نقلة نوعية في الأداء، بعد العمل المكثف على مدار سنوات وفق رؤية شاملة لتحديثها في كافة المناحي، لافتًا إلى أن هناك مشروعات جديدة ترفع من القدرات البترولية لمنطقة السويس مثل مصنع الأسفلت ومجمع التفحيم وإنتاج السولار، بالإضافة إلى مشروع التقطير، مشددًا على حرص شركات البترول بالسويس على المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع المحلي والإسهام في المشروعات التي تخدم أهالي المحافظة.

مؤشرات الأداء لشركة القاهرة لتكرير البترول

واستعرض المهندس يوسف تهامي مساعد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام، مشيرًا إلى أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بلغت نحو 8.9 مليون طن بمصفاتى الشركة بمسطرد وطنطا لتساهم في توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت نحو 88 ألف طن بوتاجاز و935 ألف طن نافتا 3.4 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 و95 أوكتين) و51 ألف طن كيروسين و456 ألف طن وقود طائرات ومليون و862 ألف طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تبلغ حوالى 650 مليون جنيه، ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها وتشغيلها خلال العام مشروع استرجاع غازات الشعلة بتكلفة إجمالية حوالى 150 مليون جنيه، بهدف تقليل انبعاثات الغازات المصاحبة وإعادة استخدام غازات الشعلة كوقود وإنتاج البوتاجاز.

وأشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلي للمعدات والأجهزة، وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير، خلال العام باستثمارات تبلغ 190 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 11% عن العام السابق.

مؤشرات الأداء لشركة السويس لتصنيع البترول

ومن جانبه استعرض الكيميائى هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالى 2021/2022، حيث ارتفع إنتاج مصفاة تكرير الشركة إلى نحو 2.6 مليون طن خلال العام، مقارنة بنحو 2.1 مليون طن خلال العام السابق للمساهمة في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة، لافتاً إلى قيامها بتصدير كميات من المنتجات البترولية شملت المقطرات التفريغية وزيوت التشحيم الخفيفة لتوفير النقد الأجنبي، علاوة على تسليم شركة النصر للبترول كميات لتصديرها من المازوت منخفض الكبريت.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية للشركة شملت ضخ استثمارات قيمتها 5.8 مليار جنيه، حيث استعرض مشروعات الخطة والتي تضمنت الإحلال والتجديد ودعم الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير أنظمة الإطفاء والانذار المبكر ومشروع منظومة سلامة العمليات، فضلاً عن التوسعات الإنتاجية الجديدة لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار ومصنع إنتاج الأسفلت.

إنجازات مجال التحول الرقمي

كما استعرض ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمى حيث تم تشغيل نظام تخطيط الأصول والموارد ERP، وكذلك تشغيل أولى مراحل نظام البرمجة الخطية وجارى تنفيذ المرحلة الثانية ، حيث تسهم مشروعات الرقمنة الجديدة في رفع كفاءة الأداء بالمصفاة وكفاءة متابعة عمليات حركة الخام والمنتجات البترولية والعمليات المالية والمخزون ودعم سرعة اتخاذ القرار.

مؤشرات الأداء لشركة النصر للبترول

و أوضح المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول، أنها تسهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال 14 وحدة إنتاجية بالمصفاة، كما قامت بتصدير كميات من المنتجات البترولية بزيادة 22% عن العام السابق لتوفير النقد الأجنبي.

وأوضح أن خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ 2.2 مليار جنيه استثمارات جديدة في عدد من المشروعات والتي تشمل انشاء مشروع لتقطير المتكثفات بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً إلى جانب مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والإنذار المبكر وانشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى لتحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن الشركة حققت نقلة نوعية في مشروعات التحول الرقمى بتنفيذ مركز عمليات أمن المعلومات كنقلة حديثة في تأمين المعلومات والشبكات وانشاء غرفة الطوارئ الموحدة لشركات المنطقة الجغرافية بالسويس، كما تم الانتهاء بنجاح من تطبيق نظام تخطيط الأصول والموارد ERP بالشركة، كما ساهمت الشركة بمبلغ 40 مليون جنيه في مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق صلاح نسيم الرئيسى بالسويس التزاماً منها بمسئوليتها المجتمعية تجاه اهالى محافظة السويس.

حضر الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلي والموارد البشرية، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية، واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.