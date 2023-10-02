«فرانس 24» تبرز إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة

سلطت فضائية «فرانس 24» الضوء على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسمياً اليوم الاثنين، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتابعت الفضائية الفرنسية، في تقرير لها مساء اليوم الاثنين، أنه كان من المتوقع على نطاق واسع، أن يعلن الرئيس السيسي، الذي يتولى رئاسة مصر منذ عام 2014، ترشحه لفترة ثالثة، بعد التعديلات الدستورية التي أجريت قبل أربع سنوات، مما يتيح له الاستمرار في موقعه رئيساً لمصر حتى عام 2030.

تلبية نداء المصريين

وقال السيسي، في كلمته بختام مؤتمر «حكاية وطن» اليوم الاثنين: «كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم مرة وأخرى»، مشيراً إلى أنه عقد العزم على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة أوخر العام الجاري، وتابع بقوله: «أدعو المصريين إلى أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح».

الجدول الزمني للانتخابات

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، وتستمر حتى 3 من نفس الشهر، ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.

تضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة، في المؤتمر الصحفي، أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام، بدءاً من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.