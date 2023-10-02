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«إرادة جيل»: انطلاق مسيرات تأييد الرئيس السيسي بمثابة رسائل حب من الشعب للقائد

كتب:

محمد أباظة
10:57 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة أدخل السعادة على قلوب المصريين بل أدخل على نفوسهم الاطمئنان.

وقال النائب تيسير مطر، في بيان له، إن جميع قيادات وأعضاء حزب إرادة جيل أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه هذا القرار في ختام مؤتمر حكاية وطن.

انطلاق مسيرات التأييد في شوارع مصر بمثابة رسائل حب من الشعب للقائد

وأشار إلى أن انطلاق مسيرات التأييد في شوارع مصر، كانت بمثابة رسائل حب من الشعب للقائد، وأننا نعاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن نظل أوفياء له من أجل العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن استجابته لملايين المصريين بالميادين في كافة المحافظات، والترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.