معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.. طريقتان لاسترجاعه حال فقدانه

تتيح وزارة التموين خطوات وطريقة معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، باعتباره الشرط الوحيد لتمكين ماكينة صرف الخبز والسلع من قراءة بيانات البطاقة، والقيام بصرف مستحقات حاملي البطاقة التموينية، من خلال خطوات بسيطة يمكن للمواطنين حاملي البطاقات اتباعها من أجل استلام الرقم السري للبطاقة.

معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

ويمكن معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، من خلال طريقتين تتيحهما وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر رسالة نصية من الهاتف المحمول، وتشمل كالتالي:

1- إرسال المواطن رسالة نصية على الرقم المختصر91237.2

- إرسال المواطن رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136.

وتقوم شركة سمارت المسؤولة عن الكروت الذكية، بعد إتمام أيٍ من الخطوات السابقة، وإرسال رسالة نصية على نفس رقم الهاتف مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين.

ويعتبر الرقم السري أمر لازم وضروري الحصول عليه حال نسيانه أو فقدانه، أو في حالة إصدار بطاقة تموين جديدة بعد استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة، إذ لابد من عمل بطاقة بدل تالف وأن يتم استلام الرقم السري أولا الذي ترسله الوزارة عبر الهاتف المحمول المسجل على منظومة الدعم التمويني للمواطن.

وتؤكد وزارة التموين، أنه لا يمكن قراءة بيانات بطاقة التموين عبر ماكينة صرف الخبز أو ماكينة صرف السلع، إلا بعد إدخال الرقم السري لبطاقة التموين، إذ أن نسيانه من قبل صاحب البطاقة تتعطل الأسرة عن صرف حصة الخبز المخصصة لها وحصة السلع أيضا.

وأثناء القيام بأي عملية على البطاقة، يلزم تسجيل الرقم المحمول باسم صاحب البطاقة، المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات، لتنشيط بيانات بطاقة التموين.