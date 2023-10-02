استقرار أسعار اللحوم في منافذ التموين.. تبدأ من 160 جنيها

استقرت اليوم، جميع أسعار اللحوم المختلفة في منافذ وزارة التموين، إذ تحرص وزارة التموين، على ضخ أطنان من اللحوم يوميًا في جميع منافذها والمجمعات الاستهلاكية المملوكة لها، والموجودة في جميع المحافظات والمدن والأحياء.

أسعار اللحوم في منافذ التموين اليوم

وسجلت أسعار اللحوم اليوم، في جميع المنافذ، انخفاضا بشكل كبير عن مثيلتها في محلات الجزارة بالاسواق، وجاءت كما يلي:

- سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيهًا.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيهًا.

سعر كيلو الحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيهًا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم

وفي السياق نفسه، كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم، إذ يتباين السعر بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي:

- يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 300 و400 جنيه.

كيلو الكبدة الطازجة بين 350 و380 جنيهًا.

كيلو اللحم المفروم بين 300 و350 جنيهًا.

كيلو البفتيك الطازج بين 350 و400 جنيه.

كيلو اللحم الجملي بين 250 - 280 جنيها.

كيلو اللحم الضأن بين 300 و380 جنيهًا.