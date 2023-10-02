«القومي للإعاقة»: نثمن قرار الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة التي تتيح للزوجة من ذوات الإعاقة الجمع بين معاشين.

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: «أتقدم بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يثبت دوما انحيازه للمرأة بشكل عام وذات الإعاقة بشكل خاص؛ الأمر الذي كشفه حديثه اليوم بشأن توجيهه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة حصول المرأة ذات الإعاقة على حقوقها وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك».

مواصلة الإنجازات التي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

وتابعت الدكتورة إيمان كريم: «سيادة الرئيس نحن على ثقة أنه في عهدكم سيتم مواصلة الإنجازات البناءة التي وضعت مصر في مرتبة صفوف الدول المتقدمة حضاريا وإنسانيا وحقوقيا، وإنني بصفتي الوظيفية وكوني مواطنة مصرية فخورة بما تم عرضه من إنجازات خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن وزادت سعادتي لإعلان سيادتكم ترشحكم لرئاسة مصر لفترة رئاسية جديدة».

وقالت المشرف العام على المجلس، نيابة عن جموع وملايين الأشخاص ذوي الإعاقة أنقل لك سيادة الرئيس تحياتهم كونك القائد الذي انحاز لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوقنا بشكل خاص.

إيمان كريم تشكر السيسي

وعبرت الدكتورة إيمان كريم، عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الدائم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتواصله الدائم والمستمر مع التحديات التي تواجههم، وتكليفه للأجهزة المعنية بسرعة القضاء عليها وتذليلها، وتوجيه الدائم لكافة الوزارات والمسؤولين بضرورة أن تكون قضية الإعاقة ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية أولى على أجندة ملفاتهم.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن مصر تتغير في ظل الجمهورية الجديدة التي نحيا فيها ويعيش فيها الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في تنمية وبناء الوطن، وأن لا أحد منهم يتخلف عن الركب.