ميرال الهريدي تثمن استجابة الرئيس السيسي لجموع المصريين وإعلانه الترشح

ثمنت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة: «لبى نداء المصريين الذين أجمعوا على حب رئيسهم ولن يخذلهم أي وقت».

وأكدت «الهريدي» في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد البلاد في ظل ظروف عصيبة، محملة بديون وخراب طال كل المجالات والقطاعات، إلى أن أصبحت مصر اليوم تضع خطة اقتصادية شاملة واجهت من خلالها التداعيات السلبية الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وإرساء كل السياسات المالية لمواجهة التحديات مع استمرار عملية دعم المواطن، وإبعاده من دائرة التأثيرات قدر المستطاع.

ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن الرئيس السيسي، كان حريصا خلال مؤتمر «حكاية وطن»، على عرض كل الجهود بكل شفافية موضحا مواطن الضعف التي ما زال يتم مواجهتها، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها، مشيرة إلى أن المؤتمر كشف عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، بالموازنات المخصصة لها، بل والمكاسب التي ستعود على مصر من إنشائها، ليكون المواطن على علم بالنهضة التنموية الجاري الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المصريين سيظلون داعمون لقيادتهم السياسية نحو استكمال طريق البناء والإعمار متحديين كل الصعوبات والعراقيل التي تحاول قوى الشر تصدرها في وجههم، ولن يلتفتوا لأي دعوات تحريض بمقاطعة الانتخابات، وسيشاركون بقوة أمام اللجان الانتخابية في الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية 2024، للتعبير عن رأيهم بحرية لاستكمال بناء دولتهم، والمضي معا نحو الجمهورية الجديدة.