مستقبل وطن يشكر الرئيس السيسي على تلبيته لنداء المصريين بالترشح للرئاسة

أعرب حزب مستقبل وطن عن خالص اعتزازه وتقديره لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لنداء المصريين، واستجابته لإرادة الجماهير التي تسارعت وخرجت في جميع ميادين مصر تؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

الحزب يجدد العهد مع الرئيس باستكمال مسيرة العمل

وقال الحزب في بيان له، إن الحزب يجدد العهد مع الرئيس باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة حفاظا على وطننا العظيم قويا شامخا.

وانطلاقا من دور الحزب السياسي، وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية في جميع محافظات الجمهورية، يتعهد الحزب بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبا ودولة.